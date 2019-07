Die vernetzten Lasterkolonnen kommen

Sieben Monate war das Platoon auf der bayerischen A9 unterwegs. Am Ende standen 35.000 Autobahnkilometer auf den Tachos der beiden in Kolonne fahrenden Lkw. Digital gekoppelt, hielten die zwei Laster im deutschen Projekt Eddi dank Teilautomatisierung ihren Abstand konstant bei 15 bis 21 Metern − ohne viel Zutun der Lenker.



Ein realer Testlauf, den auch Wolfgang Schildorfer gespannt verfolgt hat. Denn auch den Leiter des vom Technologieministerium geförderten Projekts Connecting Austria − an Bord sind Boku, TU Wien und FH Hagenberg − zieht es auf die Straße. Ende nächsten Jahres sollen zwei mit Fahrsoftware, Abstands- und Spurgenauigkeitssensoren ausgestattete Laster der Spedition Transdanubia auf einer ihrer Routinestrecken von Pasching nach Guntramsdorf im Autonomielevel eins testweise im Konvoi verkehren.



„Wir sind zuversichtlich, dafür die Ausnahmegenehmigung zu erhalten“, sagt Schildorfer, Professor für Transportlogistik am Logistikum der FH Steyr. Als ausgebildeten Sozialwissenschaftler und Betriebswirt interessieren ihn gleich mehrere Aspekte. Einerseits die Auswirkungen von Platoons auf den Gesamtverkehr – also auch die Frage, was auf Straßenbetreiber wie die Asfinag zukommt. Andererseits die Umweltaspekte: Jede Tonne CO 2 , die weniger emittiert wird, wäre ein Segen. Aber auch die betriebswirtschaftliche Sicht der Frächter lässt er einfließen. Zumindest vier Prozent Treibstoffreduktion dürfen sich die Transportunternehmen erwarten. Das setzt jedoch einen effizienten Betrieb voraus. „Es braucht technische Lösungen und betriebliche Konzepte, die sicherstellen, dass sich der Konvoi nur bei gut begründeten Fällen auflösen und neu formieren muss“, sagt Schildorfer.

