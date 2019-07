Abwechselnd ruhig und unruhig: Fische schlafen wie wir

Wer auf Englisch „to sleep with the fishes“ sagt, spricht von Schlafes Bruder, vom Tod. Aber schlafen denn Fische? Ja, sagen die Neurologen: Alle Tiere mit einem Nervensystem tun das, auch Fliegen und Fadenwürmer. Doch die typischen Schlafphasen – den ruhigen Non-REM-Schlaf und den unruhigen, traumreichen REM-Schlaf – kannte man bisher nur von höheren Wirbeltieren, also von Reptilien, Vögeln und Säugetieren.

Doch nun haben sich Biologen um Louis Leung von der Stanford University School of Medicine den Schlaf von Zebrafischen genau angesehen, ihren Herzschlag, ihren Muskeltonus und ihre Augenbewegungen aufgezeichnet. Sie konnten zwei Schlafphasen unterscheiden, allerdings nur anhand des Herzschlags und des Muskeltonus. Die schnellen Augenbewegungen, die typisch für den – oft paradoxer Schlaf genannten – REM-Schlaf sind und ihm den Namen gaben („rapid eye movement“), fanden sie aber nicht. Konsequenterweise schreiben sie in Nature (11. 7.) nicht von REM- und Non-REM-Schlaf, sondern von Slow-Wave Sleep (SWS) und Propagating-Wave Sleep (PWS).

Dasselbe regulierende Hormon

Gemeint sind Wellen der Hirnaktivität. Zebrafische haben zwar keinen Neokortex wie wir, aber eine vergleichbare Hirnstruktur (das dorsale Pallium). Die Aktivität in dieser konnte gemessen werden, indem man die Fische in einem zähen Gel schlafen ließ, wo sie sich kaum bewegen konnten. Denn bewegungslos sind sie im Schlaf nicht, und sie können auch die Augen nicht schließen, einfach weil es ihnen an Lidern mangelt.

Dafür fanden die Stanford-Biologen eine faszinierende Parallele zwischen REM und PWS: Beide werden durch das Melanin-konzentrierende Hormon (MCH) reguliert. Dieses hat seinen Namen daher, dass es in einer zweiten Funktion die Verteilung des Farbstoffs Melanin in der Haut und damit die Hautfarbe reguliert. Dass es das auch bei Fischen tut, ist seit Längerem bekannt. Nun weiß man, dass es auch bei ihnen mit dem paradoxen Schlaf zu tun hat. Das spricht dafür, dass dieser nicht bei Knochenfischen (zu denen die Zebrafische gehören) und höheren Wirbeltieren unabhängig voneinander entstanden ist, sondern nur einmal in der Evolution, in einem gemeinsamen Vorfahren, der im Wasser lebte, vor spätestens 450 Millionen Jahren. Mindestens so alt sind unsere Schlafphasen also.

So könnten Zebrafische – die aufgrund ihrer Pflegeleichtigkeit und der Durchsichtigkeit ihrer Larven bei Forschern sehr beliebt sind – als Versuchstiere zur Entwicklung von Schlafmitteln für Menschen dienen, meint Leung. Vielleicht sogar besser als Mäuse, die ja im Gegensatz zu Zebrafischen und den meisten Menschen nachtaktiv sind.

Wozu wir alle schlafen, das ist noch immer nicht wirklich klar. Zur Klärung haben unlängst israelische Forscher um Lior Appelbaum beigetragen – auch durch Experimente an Zebrafischen: Wenn sie schlafen, dann bewegen sich die Chromosomen in ihren Zellen schneller, und das fördert die Reparatur der DNA. Spannend wäre nun, ob dies eher im SWS oder im PWS stattfindet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.07.2019)