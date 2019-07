Als Theia den Mond aus der Erde schlug

Gar so stille geht er nicht, der gute Mond, und gar so rund und schön ist er auch nicht, sondern zerschlagen und aus der Form. Aber gut ist er durchaus, für die Erde bzw. das Leben auf ihr. Er hält sie mit seiner Masse stabil, verhindert, dass sie ins Trudeln gerät und die Klimazonen wild wandern; sein milder Glanz hilft beim Orientieren, nicht nur im Dunkeln, sondern auch in nächtens übergrellen Städten, dort lassen Mistkäfer sich von seinem polarisierten Licht leiten, James Foster (Lund) hat es gerade berichtet (Journal of Experimental Biology 188532); mit seinen Phasen schlägt er vielen Organismen den Takt, Millionen Korallen entlassen bei Vollmond Geschlechtszellen ins Wasser, und der Zyklus der Frauen deckt sich wundersam mit dem des Monds.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2019)

Meistgekauft