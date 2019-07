Wie eine biochemische Bremse die Fettleibigkeit fördert

Fettsucht ist eine Epidemie: In den USA gelten 34 Prozent als fettleibig (was einen Body Mass Index von über 30 bedeutet), in England 28, in Österreich 18 Prozent. Kein Wunder, dass Mediziner debattieren: Ist Fettleibigkeit eine Krankheit? Immerhin kennt man über 200 Gene, die das Gewicht beeinflussen; dazu kommen Umweltfaktoren wie größeres Angebot an Nahrungsmitteln.

Abgesehen von der philosophischen Frage, wie ein Mensch überhaupt an etwas schuld sein kann, wenn man ihn als von Erbgut und Umwelt bestimmt ansieht: Es gibt hübsche Beispiele für genetische Ungerechtigkeit in Sachen Fettsucht. Etwa UCP, ein „uncoupling protein“. Es entkoppelt die Verbrennung von Fett von der Produktion chemischer Energie (für Kenner: in Form von ATP), indem es Wasserstoffionen unproduktiv durch die Zellmembran schmuggelt. Dabei entsteht Wärme, das kann in kalten Gegenden nützlich sein; die Nahrung wird aber schlechter verwertet.

Warum manche so viel essen können

So ist eine genetische Variation, die bewirkt, dass ein Mensch mehr aktives UCP hat, in kalten Ländern häufiger; wer sie trägt, macht seine Mitmenschen oft neidig, weil er viel isst und trotzdem nicht zunimmt. Vielleicht ist ihre Seltenheit in heißen Regionen auch ein Grund dafür, dass sich die größten Anteile an Fettleibigen auf Inseln wie Palau (47 Prozent) oder Nauru (45 Prozent) finden.

Die durch UCP gesteuerte Art der Wärmeproduktion nennt man zitterfreie Thermogenese – im Gegensatz zur Wärmeproduktion durch Zittern von Muskeln in der Kälte –, sie findet im braunen Fettgewebe statt. Solches haben alle Säugetiere, im Gegensatz zu den Reptilien, aus denen sie im Lauf der Evolution entstanden sind. Es hilft ihnen, die Körpertemperatur konstant zu halten, was die meisten Reptilien nicht tun.

Erst später in der Evolution der Säugetiere hat sich ein Gen namens Rage etabliert, das eigentlich zum Immunsystem gehört: Es fördert Entzündung. Doch das entsprechende Protein kann auch die zitterfreie Thermogenese bremsen. Es sitzt an der Oberfläche von Fettzellen und kann – über eine verwirrende Kette biochemischer Reaktionen – die Aktivität von UCP dämpfen. Das berichten Mediziner um Ann Marie Schmidt an der New York University in Cell Reports (16. 7.).

Was kann diese Bremse auslösen? Stress, und zwar alle möglichen Arten von Stress: Verletzungen, Panik, Hunger. Aber auch – und das ist fatal – der Stoffwechsel-Stress, der entsteht, wenn man zu viel isst. Das konnten die Forscher zeigen: Mit viel Fett gefütterte Mäuse, aus deren Fettzellen das Rage-Protein entfernt wurde, nehmen deutlich weniger zu als genauso gefütterte Mäuse, in denen die Rage-Bremse aktiv ist.

Diese Reaktion ist in Mangelzeiten – die in der Natur fast immer herrschen – sinnvoll: Bei Stress ist alles andere wichtiger als Erzeugung von Wärme. Im Überfluss sei sie zum Fluch geworden, meint Schmidt, „weil sie zellulären Stress durch Überfressen genauso sieht wie Stress durch Hunger“. Nun wolle man erforschen, wie man Rage ohne unerwünschte Nebenwirkungen abdrehen kann.

