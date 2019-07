„Arbeitslosigkeit funktioniert heute anders“

Marienthal war eine Arbeitersiedlung bei Gramatneusiedl in Niederösterreich, in der die Belegschaft der örtlichen Textilfabrik bis zu deren Schließung 1933 lebte. Die Kolonie wurde danach zum Inbegriff für Arbeitslosigkeit, ihre Bewohnerschaft zum Gegenstand der Sozialforschung. Seither wurde ein Teil der Siedlung abgerissen, in weiteren Gebäuden wurden moderne Wohnungen eingerichtet. In einem Nachbau des einstigen Consum-Gebäudes befindet sich ein Museum. Nach einer neuerlichen Werksschließung befassten sich Wiener Forscher ein weiteres Mal mit der dadurch entstandenen Arbeitslosigkeit im Ort.