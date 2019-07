Die gläserne und die mediale Decke

Das Ziel der designierten EU-Kommissionspräsidentin, eine zur Hälfte weibliche Kommission zustande zu bringen, war kaum ausgerufen, als es bereits von den Mitgliedstaaten untergraben wurde. Mit überwiegender Mehrheit haben sie inzwischen – wie auch Österreich – männliche Kandidaten für Brüssel nominiert. Hoch liegt die Latte in puncto Frauenanteil auch für die nächste österreichische Bundesregierung, wurde doch mit dem derzeitigen zahlenmäßigen Gleichstand zwischen Ministerinnen und Ministern eine neue Benchmark der Geschlechterausgewogenheit gesetzt.



Allerdings sind es in Österreich derzeit ausschließlich die klassischen „weichen“ Ressorts, in denen es Frauen zu Ministerinnenehren bringen: Gesundheit, Bildung und Familie zum Beispiel. Dies sei ein Hauptgrund dafür, dass in den österreichischen Medien weniger über Politikerinnen berichtet werde als über Politiker, sagt Uta Rußmann, Kommunikationswissenschaftlerin an der Fachhochschule Wien der WKW. „Über harte Ressorts berichten Medien mehr als über weiche. Harte Ressorts strahlen mehr Kompetenz aus.“ Daher seien Politikerinnen nicht nur mit der berühmten gläsernen Decke, sondern auch mit einer „medialen Decke“ konfrontiert.

