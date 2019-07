Maßnahmenkatalog soll Zahl der Masernimpfungen erhöhen

Mindestens 134 Menschen in Österreich erkrankten seit Jahresbeginn bereits an den Masern, 2018 waren es insgesamt nur 77 Fälle. Dabei gibt es effektive Impfungen, mit denen die Viruserkrankung längst ausgerottet sein könnte. Eine generelle Impfpflicht für Österreich war bereits im Gespräch, die hiesige Gesundheitspolitik sprach sich vergangenen Mai jedoch dagegen aus. Ein vom Institut für Höhere Studien (IHS) vorgelegter Bericht zeigt nun Maßnahmen auf, welche einen Rückgang der Erkrankungen auch ohne Zwangsimpfung ermöglichen sollen.

Zu den geforderten Maßnahmen zählen die Erstellung und Verbreitung von qualitätsgesicherten Gesundheitsinformationen, etwa in Form von Broschüren oder Online-Inhalten. Die Basis einer evidenzbasierten Impfpolitik bilde immer die „ehrliche Aufklärung der Bevölkerung“, hieß es vom IHS. So solle auch das Vertrauen der Bevölkerung zurückerlangt werden, insbesondere impfskeptischer Personen. Ihre Bedenken sollten ernst genommen werden. Zusätzlich empfehlen die Autoren, unter ihnen auch Public Health Experten der Medizinischen Universität Graz, die Akzeptanz und Durchimpfungsrate in Gesundheitsberufen zu erhöhen. Ihnen käme in der Vertrauensbildung eine wichtige Vorbildfunktion zu.

Letztlich sollte der Zugang zur Masernimpfung möglichst niederschwellig gehalten werden, etwa indem sie bei allen Ärzten zu bekommen und ohne Einschränkungen abzurechnen sei. Auch eine Impfung in Apotheken, wie sie in Teilen der Schweiz möglich ist, solle erwogen werden. Zur lückenlosen Dokumentation fehlten in Österreich zudem ein qualitativ hochwertiges Impfregister und digitale Impfpässe. (APA/jag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)