Schimpansen haben gutes Gedächtnis

Die Fähigkeit, sich Informationen über gewisse Zeiträume bewusst zu merken und so komplexere Aufgaben zu erfüllen, gilt als eine der großen Errungenschaften in der Entwicklung menschlichen Denkens. Doch laut einem internationalen Team an Wissenschaftlern, unter Beteiligung der Veterinärmedizinischen Universität (VetMed) Wien, haben auch unsere nächsten Verwandten im Tierreich diese Fähigkeit.

In einer Studie (Proceedings of the Royal Society B, 24. 7.) beobachteten Schimpansen, wie die Forscher Futter in undurchsichtigen Boxen versteckten. Wählten die Tiere dann einen Behälter aus, der Nahrung enthielt, bekamen sie diese als Belohnung. Die Boxen wurden anschließend für 15 Sekunden abgedeckt und das Experiment wiederholt. Um die Ausbeute zu maximieren, mussten sich die Affen also merken, welche der Behälter sie zuvor schon ausgewählt hatten. Im Schnitt konnten sich die Tiere an mindestens vier der von ihnen bereits ausgewählten Futterquellen erinnern. Ein junger Schimpanse merkte sich sogar sieben davon.

Parallele zum Menschen

Die Forscher testeten ihre „Probanden“ über einen längeren Zeitraum hinweg und veränderten auch die Umstände des Experiments, ohne Einfluss auf die Ergebnisse. Waren die Affen jedoch durch Zusatzaufgaben abgelenkt, verschlechterte sich ihr Schnitt. Christoph Völter, unter anderem an der Vet-Med tätig, zieht Parallelen zu einem frühen Entwicklungsstadium des Menschen: „Unsere Studie zeigt, dass Schimpansen ähnlich abschneiden wie siebenjährige Kinder in einer für sie leicht verständlichen Arbeitsgedächtnisaufgabe.“ Im Gegensatz zum Menschen gingen die Schimpansen jedoch nie systematisch vor, indem sie etwa jeden Behälter nacheinander begutachteten. (APA/jag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)