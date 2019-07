Was kostete das Brot im früharabischen Ägypten?

Alte Papierschnipsel. Eigentlich. „Aber wie schön!“ Der Fotograf der „Presse“ knipst begeistert drauflos. Federico Morelli hält ihm einige hinter Glas gerahmte Papyri vor die Linse: dünne, bräunliche, fast holzspanartige Textabschnitte in griechischer Sprache, die er sorgfältig zusammengefügt hat. Sie haben Lücken, weggebrochene Ränder und sind bedeckt von einer schwungvollen schwarzen Schreibschrift, die rätselhaft und zugleich modern wirkt. Anders als die altgriechischen Lettern, die man aus Büchern kennt. Was wie ein fragiles Kunstwerk aussieht, ist eine Frachtgutliste aus dem 7. Jahrhundert nach Christus. Wir befinden uns im Tiefparterre der Hofburg, genauer gesagt in einem Büro neben dem Papyrusmuseum der Nationalbibliothek. Morelli, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Alte Geschichte der Uni Wien, arbeitet hier.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.07.2019)

Meistgekauft