Mischwesen aus Mensch und Schwein darf zur Welt kommen

Eigentlich ist Hiromitsu Nakauchi ein Arzt. Aber weil er darunter litt, dass er so vielen Patienten nicht helfen konnte, ging er in die Forschung. Der Japaner jagt einem Traum nach: Er will menschliche Organe in Tieren züchten. Dann müsste keiner, der eine neue Leber oder Niere braucht, mehr auf ein Unfallopfer warten, von dem er sie transplantiert bekommt. Auf dem Weg zu diesem Ziel ist dem Wissenschaftler ein Durchbruch gelungen: Japan hat im März ein Gesetz geändert, ein Expertenkomitee des zuständigen Ministeriums hat soeben grünes Licht für die Experimente gegeben. Das „Leihmutter“-Tier darf den Embryo – weltweit erstmals – bis zur Geburt austragen. Bisher ließ man Tierembryos mit menschlichen Zellen nur maximal 14 Tage wachsen. Schon die Einpflanzung in einen Uterus war verboten, erst recht die Austragung. Zwar lässt auch die Gesetzeslage in Kalifornien, wo Nakauchi an der Uni Stanford sein zweites Standbein hat, eine Geburt von Tier-Mensch-Mischwesen zu. Aber eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums hat vor vier Jahren einen Förderstopp für alle Experimente mit solchen Chimären verhängt.

Trotz des Rückenwinds will das Nakauchi-Team nichts überstürzen. Zunächst führt es schon bisher erfolgreiche Versuche mit Mäusen und Ratten fort. Dabei schaltet man bei den Rattenembryos ein Gen aus, das für die Bauchspeicheldrüse verantwortlich ist, die sich deshalb nicht bilden kann. Dann injiziert man ihnen pluripotente Stammzellen von Mäusen, die sich in fast alle Richtungen entwickeln können. Tatsächlich verbreiten sie sich in kleinen Mengen im ganzen entstehenden Rattenkörper. Aber an nur einer Stelle bauen sie ein ganzes Organ: die Bauchspeicheldrüse. Letzter Streich: Drüsenteile, die Insulin produzieren, werden in zuckerkranke Mäuse transplantiert – die Tiere sind von ihrem Diabetes geheilt. Künftig will Nakauchi werdende Mäuse und Ratten mit zugeführten menschlichen Zellen bis kurz vor der Austragung wachsen lassen. Dann will er Selbiges über 70 Tage bei Schweinen versuchen – und, wenn alles klappt, später bis zur Geburt.

Wie viel Mensch vertragen Tiere?

Freilich sind die Hürden hier viel höher als zwischen Mäusen und Ratten. Zwar wären die Organe von Mensch und Schwein ähnlich groß. Aber die Schwangerschaft dauert unterschiedlich lang. Und vor allem haben sich die Arten schon sehr lang evolutionär auseinanderentwickelt. Erste Versuche mit hybriden Schafembryos sind gescheitert. Schon bald waren keine menschlichen Zellen mehr in den Tierkörpern nachweisbar. Sie wurden als zu fremd abgestoßen. Damit könnte sich die Geschichte im Kreis drehen. Ausgangspunkt waren ja, ab den 1960er-Jahren, die umgekehrten Versuche, fertige Organe unmanipulierter Tiere in Menschen zu transplantieren. Das menschliche Immunsystem akzeptierte dies nicht und zerstörte das fremde Gewebe. Auch spätere Versuche von Xenotransplantationen verliefen im Sande. Wenn Nakauchi sich nun von der anderen Seite heranpirscht, hofft er auf die Fortschritte bei der Gestaltung von Genen.

Andere Sorgen plagen Bioethiker. Sie fürchten, dass sich die Alleskönner-Zellen im Hirn breitmachen. Die alptraumhafte Vision, die wir aus Kafka-Erzählungen und Frankenstein-Filmen kennen: ein Tier mit dem Geist eines Menschen. Das hält Nakauchi für sehr unwahrscheinlich: Die Beimischung weniger Zellen könne kognitive Fähigkeiten nicht verändern. Dennoch will er einen Riegel vorschieben: Ein genetischer Schalter soll verhindern, dass sich Neuronen ausbilden. Ob das die Ängste zerstreuen kann? Mensch-Tier-Fabelwesen erregten stets Schrecken, ob sie nun Minotaurus, Zentauren oder Werwölfe heißen. Das gilt auch für die namensgebende Chimaira in Homers „Ilias“. Sie lieferte uns freilich noch eine zweite Wortbedeutung. Und vielleicht verbleiben die Bestrebungen ja dort, auf dem Feld der Fantasie: als eine Schimäre.

