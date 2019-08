Reise ins Labor: Verbrannt, versenkt, beschossen

Wir werden dafür bezahlt, Dinge kaputt zu machen“, sagt Bauingenieur Hans Starl, während er die Besucher durch die Prüfhallen seines Instituts führt. Ein verschmitztes Lächeln kann er sich dabei nicht verkneifen, denn was nach dem Traumjob von so manchem Fünfjährigen klingt, hat der gebürtige Steirer tatsächlich zum Beruf gemacht: Er verbrennt Dinge in riesigen Öfen, setzt sie unter Wasser oder beschießt sie mit Eiskugeln.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.08.2019)

Meistgekauft