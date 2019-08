In den Grundlagen nach Fortschritt graben

Die Presse: Die Christian-Doppler-Gesellschaft (CDG) fördert anwendungsorientierte langfristige Grundlagenforschung zu Fragen aus der Industrie. Warum sollte die Industrie an Grundlagenforschung interessiert sein?



Reinhart Kögerler:Man mag jetzt vielleicht denken, dass es für Unternehmen günstiger wäre, die Forschung ganz eng auf ein bestimmtes Problem zu konzentrieren. Aber das Gegenteil hat sich bewahrheitet. Je tiefer man in die Grundlagen geht, umso größer ist das Spektrum der dadurch ermöglichten Innovationsmöglichkeiten. Oder um es mit den Worten eines Kollegen vom Institute for Science and Technology in Gugging zu sagen: Je tiefer ich in den Grundlagen grabe, desto größer ist der Kegel der Konsequenzen und umso weiter bin ich vom Rand der Möglichkeiten entfernt. Man löst also vielleicht nicht das ursprüngliche Problem, aber vielleicht ein anderes, das viel interessanter ist.



Für ein Christian-Doppler-Labor müssen die Unternehmen dennoch die Hälfte der Kosten übernehmen. Wäre es nicht sinnvoller, ihnen einen größeren Teil der Last abzunehmen?

