Wie sich das Glück schmieden lässt

Was macht uns glücklich? Die Frage lässt uns nicht los. Weil uns die Antworten im Alltag entgleiten, suchen wir sie in der Wissenschaft und deren seichten Rändern. Studien und Selbsthilferatgeber türmen sich. Auf den Euro genau rechnen uns Verhaltensökonomen vor, bis zu welcher Schwelle Geld eine Rolle spielt. Imposante Arsenale an Daten werden in Stellung gebracht: Gallup klopft im „World Poll“ 360.000 Menschen aus 145 Staaten auf ihre Zufriedenheit ab. Die Korrelationen lassen uns ratlos zurück: Warum gibt es in den Ländern, deren Bewohner sich am glücklichsten wähnen, die meisten Selbstmorde? Warum bringen uns Kinder zur Verzweiflung und gelten doch als größte Erfüllung? Das Glück, so scheint es, ist auch für die Forscher ein Vogel. Er lässt sich nicht fassen, schon gar nicht im riesigen Schwarm.



Aber da sind noch diese Burschen aus Harvard. Mit aktuell rund 2000 Probanden bilden sie, nach heutigen Maßstäben, ein lächerlich kleines Sample. Noch dazu enthielt es anfangs nur elitäre Studenten, lauter Männer, von repräsentativ keine Spur. Aber wir wissen so viel von ihnen, aus der am längsten laufenden, am tiefsten schürfenden Untersuchung über Wohlbefinden. Mit dem College-Jahrgang 1939 ging es nach der Vorbereitung los. Heuer feiert die „Harvard Study of Adult Development“ also ihren 80. Geburtstag. Als Längsschnittstudie begleitet sie Menschen durchs Leben, vom Bachelor bis zur Bahre, durch Höhen und Tiefen.

