Rauchen und Alkohol stören den Schlaf – Kaffee aber nicht?

Schlafen wir schlechter, wenn wir am Abend Kaffee trinken, Alkohol konsumieren oder Zigaretten rauchen? Man möchte meinen, eine so wichtige Frage sei längst geklärt. Tatsächlich gibt es nicht wenige Studien dazu. Aber sie kranken oft daran, dass die Probanden nur subjektive Erlebnisse berichten oder nur einige wenige einmalig in einer für sie ungewohnten Laborsituation beobachtet werden. Diese Mängel vermeidet eine neue Studie aus den USA (Sleep, 6. 8.). Forscher der Florida Atlantic University und aus Harvard analysierten die Daten von knapp 800 Amerikanern. Die Teilnehmer trugen sieben Nächte lang zu Hause ein Armband, das ihr Schlafverhalten mit Sensoren aufzeichnete. Zudem notierten sie, welche der Substanzen sie in den vier Stunden vor dem Schlafengehen zu sich genommen hatten. Das Ergebnis: Rauchen und Alkohol schaden dem Schlaf, Koffein hingegen nicht. Das mag überraschen. Wie ist es einzuordnen?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2019)

Meistgekauft