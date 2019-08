Das Leben begann mit einem tödlichen Gift

Es ist eines der berühmtesten Experimente der Chemiegeschichte: Vor 66 Jahren zeigten Stanley Miller und Harold Urey, wie das Leben entstanden sein könnte. Sie füllten einen Kolben mit einfachen Stoffen, die es schon vor knapp vier Milliarden Jahren auf der Erde gab: Wasser, Methan, Ammoniak und Wasserstoff. Die Moleküle reagierten miteinander und formten sich in zwei Schritten zu Aminosäuren, den Bausteinen für Proteine und Ribonukleinsäuren – dies sind die Grundstoffe des Lebens.

Doch hatte das Miller-Urey-Experiment einen gravierenden Schönheitsfehler: Die Reaktionen kamen nur mithilfe von Energie zustande, durch elektrische Funken, die Blitze simulieren sollten. Inzwischen weiß man aber: Die urzeitliche, fast sauerstofflose Erdatmosphäre war so dunstig, dass sie energiereiche Photonen von Blitzen oder ultravioletten Strahlen nicht auf die Erdoberfläche durchließ (wie beim Titan, dem größten Mond des Saturn). Damit ist weiterhin nicht wirklich geklärt, wie Leben unter den damaligen Bedingungen entstehen konnte. Vielleicht war ja das Meerwasser, das damals fast kochend heiß war, die treibende Kraft?

Ausgehend von dieser Vermutung haben nun der indische Chemiker Kumar Vanka und sein Team einen plausiblen Entwicklungspfad nachgewiesen – durch eine Computersimulation, die alle vermuteten Bedingungen berücksichtigt und ganz ohne Blitze auskommt (in ACS Central Science, 7. 8.).

Keine Metalle vonnöten

Es braucht dafür nur zwei kleine Moleküle: Wasser und Cyanwasserstoff (HCN), besser bekannt als Blausäure. Das beliebte Gift aus zahllosen Krimis befand sich ursprünglich in der Atmosphäre und löste sich dann in den Ozeanen. Es hat zwar einen niedrigen Siedepunkt, aber dank eines hohen pH-Wertes (acht bis zehn) konnte es als wässrige Lösung auch in dem 80 bis 100 Grad heißen Meerwasser existieren. Dann musste es nur noch mit den Wassermolekülen kollidieren, um die Reaktionskette in Gang zu setzen, die schließlich zu belebten Organismen führte.

Mit der geglückten Simulation tritt eine alternative These ins Hintertreffen. Sie setzt als Ersatz für die Blitze auf metallische Katalysatoren, dies es damals aber nur in wenigen Regionen der Erde gab. Auch sie sind für die simulierten Reaktionen nicht nötig. Damit könnte das Leben fast überall und gleichzeitig im Meer entstanden sein.

Kopfzerbrechen bereitet aber noch, wie es zur erforderlichen Konzentration an Blausäure gekommen sein mag. Vielleicht hat sie sich an der Wasseroberfläche zusammengedrängt. Oder aber das Leben stammt doch aus kleinen oder seichten Wasserflächen. Aus ihnen verdunstet das Wasser stärker. Das führt zu höheren Konzentrationen der darin enthaltenen Stoffe, was dann die Reaktionen auslöst. Damit wären wir wieder beim „warmen kleinen Teich“, den schon Charles Darwin im Jahr 1871 als Ursprungsort des Lebens vermutet hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.08.2019)