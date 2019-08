Wie man sein Essen vor Möwen rettet

Schon erlebt? Möwen pirschen sich an uns heran, wenn wir am Strand jausnen oder auf der Terrasse am Hafen unseren Fisch verzehren. Nun zeigt ein Experiment von Forschern der Uni Exeter (in Biology Letters, 6.8.): Man hält sich die Vögel leichter vom Leib, wenn man sie unverwandt anstarrt. Im Experiment stand eine Packung mit Pommes Frites an der Kaimauer. Erste Überraschung: Die Möwen sind weniger frech als ihr Ruf.

Nur 27 von 74 näherten sich dem Leckerbissen, wenn ein Mensch in der Nähe stand. Macht es einen Unterschied, wenn man sie anschaut? Ja, sie blieben der Beute um 21 Sekunden länger fern. Aber das ist nur ein Schnitt. Manche ließen sich vom drohenden Blick gar nicht beeindrucken, andere aber nahmen Reißaus. Was zur dritten Erkenntnis führt: Möwen haben sehr individuelle Charaktere.

(gau)