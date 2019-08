Der Boden lebt bis ins kleinste Korn

Böden sind Ökosysteme, auch wenn sie der Mensch kaum wahrnehmen kann: Wie in der afrikanischen Savanne gibt es Aasfresser, die sich um totes organisches Material kümmern, Raubtiere, die ihren Opfern auflauern, und Biomasse aufbauende Organismen. Doch anders als bei Löwe, Elefant und Co. braucht es eine stark vergrößernde Optik, um die Lebensräume in der Erde zu erkennen. Ihrer Erforschung hat sich die Ökologin Christina Kaiser vom Zentrum für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften der Universität Wien verschrieben. „Die meisten Böden bestehen aus sogenannten Aggregaten, kleinen Klumpen von maximal zwei bis weniger als einem halben Millimeter Durchmesser. Darin bildet sich ein komplexes Porensystem, das wie ein Labyrinth aus Tunneln verschiedenste Mikroorganismen beherbergt“, beschreibt die Wissenschaftlerin den Aufbau der dunklen, winzigen Welten.

