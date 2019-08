Migrationsforschung: Religiöses Leben ohne Fahrplan

In Indien wäre es undenkbar, aber in Wien müssen sich gläubige Hindus – immerhin Angehörige der drittgrößten Religionsgruppe weltweit – in einem Keller in der Wiener Lammgasse zum Gebet treffen. Gerade für Kinder von Migrantinnen und Migranten, die die eigene religiöse Praxis nie im Kontext einer Mehrheitsgesellschaft erlebt haben, ist das oft unbefriedigend. Wenig erforscht ist insbesondere, wie Jugendliche, die in ihrer religiösen Identität noch nicht gefestigt sind, damit umgehen.



Der Glaube ist mittlerweile zunehmend zu einem Thema der Migrations- und Integrationspolitik geworden. Und auch in der Wissenschaft würden die beiden Felder zunehmend vermischt, kritisiert das Herausgeberteam des kürzlich erschienenen Sammelbandes „Prayer, Pop and Politics“ (278 Seiten, 47 Euro, V&R) – darunter die Migrationsforscherin Astrid Mattes vom Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW).

