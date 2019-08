Schleim des Lebens

Am 14. April jeden Jahres wird im Fischerort Uto im Süden Japans vor der Bronzestatue der Britin Kathleen Drew ein Dankfest gefeiert, bei dem essbare Algen geopfert werden, sie tragen den Sammelnamen Nori, zu ihnen zählen vor allem Porphyra. Bei uns wurden sie als Verpackung von Sushi bekannt, in Japan kommen sie in so vielen Varianten auf den Tisch, dass die Darmflora sich auf sie eingestellt hat. Eine Art gedeiht auch an den Küsten von Wales, in den 1940er-Jahren erkundete Drew ihren komplizierten Lebenszyklus und bemerkte, dass in einer Phase Austern bzw. ihre Schalen gebraucht werden. Das publizierte sie 1949 in Nature (164, S. 748), aber wen sollte so etwas aus dem Orchideenfach der Phykologie – Algenkunde – schon interessieren?

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.08.2019)

Meistgekauft