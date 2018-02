Recht und Philosophie im Einklang

„In meinem Job ist es gut, wenn man sich gern hinsetzt und nachdenkt“, kommentiert Maria Bertel eine ihrer hervorstechendsten Eigenschaften: Sie geht den Dingen am liebsten auf den Grund. Trotz ihres frühen Interesses an Philosophie und Geschichte hat die Vorarlbergerin Jus studiert. Das liege nicht zuletzt am hohen Gehalt des Rechts an Fragestellungen aus diesen Bereichen. „Mein heutiger Schwerpunkt ist das Verfassungsrecht“, veranschaulicht sie. „Da geht es letztlich um die Grundlage für die gesetzliche Verankerung des Zusammenlebens der Menschen im Staat.“ Soziale Prozesse und gesellschaftliche Steuerung hätten sie schon immer fasziniert. „Und natürlich sind Rechtsfragen auch Machtfragen.“ An der Bestellung der Verfassungsrichter könne man das gut beobachten.

Die 30-Jährige ist Rechtswissenschaftlerin an der Uni Innsbruck. Bevor sie mit klarer Stimme auf die Frage nach den Beweggründen für ihr Fach und ihre Forschungsinteressen antwortet, überlegt sie einen Moment. Man kann in ihr dabei noch gut die nachdenkliche und wissbegierige Schülerin erkennen, die sie einmal gewesen sein muss. Eine, bei der die Maturafrage zur Demokratie im alten Athen an ihre echten Interessen rührte. Jus war also durchaus die richtige Wahl. „Es hat mir auch sofort gefallen.“

Das Effizienzprinzip in der Verfassung

Seit bald zwei Jahren arbeitet Bertel am Innsbrucker Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre an ihrer Habilitation zum Effizienzprinzip in der österreichischen Verfassung. Gemeint sind damit die rechtlichen Vorgaben nach den Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Ihre Stelle als Universitätsassistentin unterstützt der Wissenschaftsfonds FWF im Rahmen seines Elise-Richter-Programms. „Einen Effizienzgrundsatz gibt es nicht nur für das Budgetrecht“, erklärt sie. Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) habe darüber hinaus ein allgemeines Effizienzgebot aus der Verfassung abgeleitet. Dieses stütze sich zwar auf die Richtlinien für die Tätigkeit des Rechnungshofs, beziehe sich aber nicht allein auf die Rechnungshofprüfungen. „Die für mich momentan spannendste Frage ist, inwieweit sich das Effizienzgebot an den Gesetzgeber richtet und ihn bindet. Das hat nämlich unmittelbare Auswirkungen auf demokratische Prozesse.“

In den vergangenen Jahren sei dieses vom VfGH eingeführte Effizienzgebot zunehmend in einschlägiger Fachliteratur zu finden, so Bertel. „Kaum ein Lehrbuch kommt mehr ohne es aus.“ Sicher habe die Wirtschaftskrise eine Ökonomisierung des Denkens verstärkt. Doch lassen sich Wirtschaftlichkeit, gar Sparsamkeit in ein juristisches Schema bringen, an dem staatliche Aktionen gemessen und beurteilt werden können? Und sind demokratische Abläufe wie etwa Wahlen oder Parlamentssitzungen nicht selbstredend weniger effizient, gilt es doch viele Meinungen einzubinden?

„Wenn sich der VfGH auf das Effizienzgebot bezieht, etwa in Hinsicht auf Privatisierungen, bleibt er sehr vage. Aus seinen Entscheidungen ergibt sich kein fixes Raster, nach dem man alle künftigen Fälle abprüfen könnte.“ Sie versuche sich nun an einer exakten Definition. „Ich will mich dem Effizienzbegriff aber nicht ausschließlich wirtschaftlich, sondern unter anderem auch philosophisch nähern und untersuchen, ob es hier für den Rechtsstaat einen anderen Effizienzbegriff braucht.“ Ihre Neigung zu philosophischer Betrachtung lässt sich mit dieser Aufgabe perfekt verbinden. Ein solides Rüstzeug dafür hat sich Bertel neben ihrer Doktorarbeit in einem Bakkalaureatsstudium Philosophie angeeignet.

Das Doktorat hatte sie übrigens Föderalismusfragen in Peru gewidmet. In dem Land, das sie privat seit Jahren immer wieder bereist, hat sie viele Kontakte und Freundschaften geknüpft. „Dabei habe ich bemerkt, wie zentralistisch Peru aufgebaut ist, wie weit weg die Menschen von der Hauptstadt sind.“ Das habe sich natürlich in der Verfassung gespiegelt. Und eine föderalistische Struktur bedeute schließlich auch verschiedene Ebenen von Gestaltungsmöglichkeiten für die Bürger. „Zu schauen, wie etwas woanders funktioniert, und Rechtsvergleiche anzustellen finde ich sehr spannend.“

ZUR PERSON Maria Bertel (30) hat an der Uni Innsbruck Jus studiert. Ihre Dissertation zur „Dezentralisierung in Peru: Die (verfassungs-)rechtliche Stellung der Regionen und Kommunen“ schloss sie 2012 ab, zusätzlich ein Bakkalaureat in Philosophie 2014. Seit 2016 forscht sie auf einer Elise-Richter-Stelle des Wissenschaftsfonds FWF und habilitiert sich zum Effizienzprinzip in der österreichischen Verfassung. Alle Beiträge unter:diepresse.com/jungeforschung Alle Beiträge unter:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2018)