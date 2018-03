Katalysatoren, die nicht verkleben

Christoph Rameshan wurde 1980 in Kufstein geboren und studierte Chemie an der Uni Innsbruck. Das Doktoratsstudium absolvierte er in Innsbruck und Berlin. Anschließend forschte er mit einem Erwin-Schrödinger-Stipendium des Wissenschaftsfonds FWF am Lawrence Berkeley National Laboratory in Kalifornien. Seit 2013 arbeitet er als Universitätsassistent am Institut für Materialchemie der TU Wien.

Alle Beiträge unter: diepresse.com/jungeforschung