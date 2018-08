Wort der Woche

Begriffe der Wissenschaft

Im Kunsthistorischen Museum Wien kann man derzeit das Staunen lernen: Unter dem Titel „Der vergessene Papyrus“ werden Tonkegel mit Ibis-Mumien gezeigt, die 1883 in die kaiserliche Sammlung nach Wien gelangten. Bei einer Revision der Bestände wurde in einem der 29 „Vogelsärge“ ein Päckchen mit einem beidseitig beschriebenen Papyrus gefunden, das dort offensichtlich nicht hingehört (man kann nur spekulieren, wann und warum es dort hineingeraten ist).

Die Texte der 3000 Jahre alten Schriftrolle sind eigentlich alles andere als geheimnisvoll: Sie enthalten ein Kassabuch mit Ein- und Ausgaben sowie Inventarlisten mit einem Bericht über einen Diebstahl. Viel fesselnder sind da schon die wunderschönen hieratischen Schriftzeichen auf dem alten Papyrus. Und gänzlich begeistern können die Tiermumien, die als Ergänzung zu den konservierten Ibis-Resten ausgestellt sind – einbandagierte Falken und Schlangen genauso wie kleine Krokodile und Katzen. Man erfährt, dass die Tiere eigens dafür gezüchtet wurden, um getötet, einbalsamiert, als Votivgaben einem Gott gestiftet und in riesigen unterirdischen Tierfriedhöfen abgelegt zu werden.

Was in den beiden Räumen zu sehen ist, vermag angesichts des Reichtums und der Fremdartigkeit zu faszinieren. Man fragt sich, wo all diese Besonderheiten des alten Ägyptens herkommen.

Darauf hat die Wissenschaft interessanterweise kaum Antworten, wie Eva Christiana Köhler in ihrem kürzlich erschienenen Buch „Vor den Pyramiden. Die ägyptische Vor- und Frühzeit“ (168 Seiten, Philipp von Zabern, 41,90 Euro) einräumt. Die Ägyptologin an der Universität Wien hat das Wissen aus 100 Jahren Forschungsgeschichte über den Weg Ägyptens bis zum Reich der Pharaonen zusammengetragen – sie berichtet über Werkzeuge, die Götterwelt, Kosmetika, bandagierte Körperteile, oder erste hieroglyphische Schriftzeugnisse (die so wie die Keilschrift in Mesopotamien unvermittelt zwischen 3300 und 3200 v. Chr. auftauchten).

Anhand der Funde ist mittlerweile klar, dass sich Ägypten in der Rekordzeit eines halben Jahrtausends aus der Kupfersteinzeit in eine Hochkultur katapultiert hat. Aber auf das „Woher?“ geben all diese Fakten keinerlei Auskunft. „Wir bewegen uns nach wie vor an der Spitze eines Eisbergs an Wissen und Daten, die es noch zu ergründen gilt, um zu verstehen, wie die faszinierende Zivilisation am Nil und der erste Flächenstaat entstanden sind.“

Das ist zwar ziemlich unbefriedigend. Es mindert das Staunen aber keineswegs. ?



