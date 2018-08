Heute, im Zeitalter von Satellitenkommunikation, Internet und Handy, ist es für uns selbstverständlich, dass Mikroelektronik ihrem Namen gerecht wird und immer kleiner und immer leistungsfähiger wird. Es ist aber nicht selbstverständlich. Hinter jeder neuen Entwicklung steckt immens viel Arbeit, steckt ein aufwendiger und teurer Forschungs- und Entwicklungsprozess. Man sollte meinen, dass so etwas nur für große Spieler möglich ist. Doch gefehlt: Auch das kleine Österreich kann durchaus seine Beiträge liefern, wie die heurigen Alpbacher Technologiegespräche bewiesen.

Gezeigt wurde z. B. Österreichs einziges autonom fahrendes Auto. Konstruiert vom Grazer Kompetenzzentrum „Virtual Vehicle“, ist der umgebaute Ford Mondeo ein fahrendes Forschungslabor, in dem laufend neueste Technologien eingebaut und getestet werden. Der aktuelle Star war in Alpbach ein „Time-of-Flight“-Sensor made in Austria, der in bisher ungeahnter Präzision die Umgebung des Autos abtastet und dem System (zusammen mit anderen Sensoren) die Grundlage für die Berechnung der adäquaten Aktionen im Straßenverkehr liefert. Der Sensor sendet kurze Laserimpulse aus und misst die Zeit, bis reflektierte Photonen zum Gerät zurückkommen. So entsteht in kürzester Zeit ein Bild, in dem für alle Pixel bekannt ist, ob und in welcher Entfernung sich ein Gegenstand befindet.

Um mehr solche Innovationen hervorbringen zu können, haben sich die Mikroelektronik-Branche und einschlägige Forschungsinstitute entschlossen, ihre Kräfte zu bündeln: In Alpbach wurden die Verträge zur Gründung der „Silicon Austria Labs“ unterzeichnet. Mit einer Investition von 280 Mio. Euro – zur Hälfte vom Bund und den beteiligten Ländern, zur Hälfte von der Industrie – soll das Institut nach der Aufbauphase 400 Mitarbeiter haben. An der TU Graz wird das Headquater errichtet, weitere Standorte gibt es in Villach und in Linz. Die Schwerpunkte liegen in der Sensorik, der Hochfrequenz-Technik und der Leistungselektronik.

Aus dem Stand heraus wird damit das drittgrößte außeruniversitäre Forschungszentrum Österreichs geschaffen (nach dem Austrian Institute of Technology und Joanneum Research). Das Ziel ist alles andere als bescheiden: Das Labor soll eines der Top-5-Mikroelektronik-Institute Europas werden. Und noch mehr: Die Organisation solle in der Lage sein, mit den ganz Großen zu kooperieren, hieß es. Das wäre etwas, was für die österreichische Forschung alles andere als selbstverständlich ist. ?



Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Chefredakteur des „Universum Magazins“.

