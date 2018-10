Der Einzug der Katzenmusik

2018 ist reich an Gedenktagen. Im Vordergrund stehen die Geburt der Republik 1918 und der „Anschluss“ 1938, im NHM Wien wird nun auch an die Gräuel des Dreißigjährigen Krieges (1618–48) erinnert. Im Schatten stehen die Menschenrechtserklärung 1948 und das 1968er-Jahr. Fast vergessen wäre auch das Revolutionsjahr 1848 – gäbe es nicht die wunderbare Sonderausstellung „1848. Die vergessene Revolution“ im Palais NÖ (Herreng. 13), die noch diesen Dienstag und Mittwoch zu sehen ist (11–19 Uhr).

Minuziös werden in den historischen Räumlichkeiten die Ereignisse dieses Jahres nachgezeichnet – von den ersten Protesten am 13. März bis zur Abdankung des Kaisers am 2. Dezember. Die Ausstellung fördert viel Vergessenes zutage: Etwa, dass kaiserliche Truppen einst Wien geplündert haben, dass zehntausende „Erdarbeiter“ einfach abgeschoben wurden, oder dass damals die „Katzenmusik“ (lautmalerisch auch „Charivari“ genannt) in Wien Einzug hielt. Dieses öffentliche Lärmen geht auf eine alte Praxis zurück, sich zu bestimmten Anlässen mit Alltagsgegenständen und Schlaginstrumenten lautstark Gehör zu verschaffen. Im 19. Jahrhundert wurde die Katzenmusik zu einem Mittel des politischen Protests der „kleinen Leute“ gegen die Obrigkeit, aber auch gegen hohe Brotpreise.

Die Katzenmusik war sehr wirksam – und ein großes Streitthema. In einem ausgestellten Zeitungsbericht wurde dem Lärm beispielsweise die Schuld am Tod eines Kindes gegeben. 1848 wurde auch die Zeitschrift, „Wiener Katzen-Musik – Politisches Tagsblatt für Spott und Ernst mit Karrikaturen“ gegründet. Der Leitartikler zeichnete mit „Miau von Miauenthal“, die Redakteure wurden politisch verfolgt und mussten das Medium nach viereinhalb Monaten wieder einstellen.

Mit dem Begriff „Katzenmusik“ tut man Katzen freilich unrecht. Diese haben ein äußerst sensibles Gehör und ein differenziertes Spektrum an Lautäußerungen, das von Fiepen und Quieken über Jammern und Schnurren bis zu Miauen, Knurren und Fauchen reicht. Richtig laut werden nur rollige Kater, die schon einmal eindringlich und – zugegeben – unmusikalisch schreien können.

Der Begriff ist dennoch nicht auszurotten: Seit der Barockzeit setzen manche Komponisten Charivari als Stilmittel zur Beschreibung von Unordnung und Schrecken ein. Im 20. Jahrhundert wurde auch Jazz als „Katzenmusik“ beschimpft. Was gleich doppelt falsch ist – denn, wie viele Tierliebhaber berichten: Katzen mögen keinen Jazz.

