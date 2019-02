Wort der Woche

Es vergeht keine Woche ohne Hiobsbotschaft in Sachen Klima: In der Vorwoche wurde bekannt, dass die Treibhausgasemissionen in Österreich 2017 – entgegen allen politischen Versprechungen – erneut gestiegen sind. Und dieser Tage machte die Weltwetterorganisation WMO klar, dass 2018 das viertwärmste Jahr seit Beginn der Messungen war – damit waren die vergangenen vier Jahre die wärmsten seit Menschengedenken.

Allen Absichtserklärungen rund um den Pariser Weltklimavertrag zum Trotz findet die Menschheit offenbar keinen Weg aus der Klimakrise. Zu den größten Sorgen von Klimaforschern zählt, dass die menschengemachte Erwärmung natürliche Prozesse antreibt, die die Entwicklung weiter beschleunigen. Als ein solcher „Kipppunkt“ gilt das Auftauen von derzeit gefrorenen Böden in der Arktis (Permafrost): Dort sind im Untergrund riesige Mengen Kohlenstoff gespeichert – ungefähr doppelt so viel, wie sich derzeit in der Erdatmosphäre befindet.

Wenn der Boden auftaut, bauen Mikroorganismen die organische Substanz ab – dabei werden Kohlendioxid (CO 2 ) und Methan (CH 4 ) freigesetzt. Während man über CO 2 recht gut Bescheid weiß, gibt es bei Methan Wissenslücken. Dieses hochwirksame Treibhausgas (25 mal potenter als CO 2 ) entsteht bei Gärungsprozessen: natürlicherweise z. B. in Sumpfgebieten, menschengemacht etwa in Reisfeldern, Mülldeponien oder der Tierzucht. Der Beitrag von Methan zur globalen Erwärmung macht rund 18 Prozent aus, Tendenz steigend.

Eine Forschergruppe unter Beteiligung des Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg hat sich nun angesehen, wie problematisch Methan aus dem auftauenden Permafrost wirklich ist, und gibt teilweise Entwarnung – zumindest unter der Voraussetzung, dass die Welt ihre Hausaufgaben macht und die künftigen Treibhausgasemissionen deutlich senkt. Die Begründung: Die vermutlich aus dem Arktisboden ausströmenden Methanmengen sind laut Modellrechnungen deutlich geringer als die technisch möglichen Einsparungen bei den menschengemachten Emissionen (Scientific Reports, 4. 2.).

Zugespitzt formuliert: Wir könnten unsere Methan-Emissionen stark genug reduzieren, um die von uns ausgelöste „Methan-Lawine“ aus dem Permafrost kompensieren zu können. Das klingt absurd – und ist es auch. Aber es ist ein Grund mehr, in Zukunft klimafreundlicher zu wirtschaften. Wenn wir dies jetzt schon nicht schaffen.



