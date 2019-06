Langer Weg

Es ist spannend, in alten Tageszeitungen zu blättern. In Vorbereitung auf diese „Zehn-Jahres-Jubiläums-Presse-am-Sonntag“ kramte ich in alten Schachteln nach Beiträgen, die ich vor einem Jahrzehnt geschrieben hatte. Angesichts der Zeitlosigkeit mancher Themen konnte ich mir oft ein Schmunzeln nicht verkneifen. Unter dem Titel „Verwaltung ist nie effizient“ berichtete ich über ein Forschungsprojekt zur Verwaltung am Habsburgerhof vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Der Succus: Permanente Restrukturierungen waren immer schon nötig. Ähnlich ein Bericht über das erste Österreichische Genussbarometer, das zu dem Schluss kam, dass die große Mehrheit der Österreicher ihr Essen nicht mehr ohne schlechtes Gewissen genießen kann. Das ist in den Augen der Forscher eine fatale Entwicklung, die ein gesundes Essverhalten verhindert – und das ist seither wohl noch schlimmer geworden.

Definitiv zum Weinen ist es, wenn man sich Warnungen der Wissenschaft von vor zehn Jahren wieder vor Augen führt. Damals berichteten wir etwa, dass Bäume massiv unter dem Klimawandel leiden; dass die Gesundheitsfolgen von Feinstaub zu wenig beachtet würden; dass wir in ärgste Probleme kommen, wenn wir nicht besser auf unsere Böden achtgeben; dass die Weltmeere zusehends zu versauern drohen; und dass die globale Klimapolitik in einer Sackgasse steckt. All das ist – leider – aktueller denn je.

Die Rückschau zeigt aber auch, dass sich so manches zum Besseren veränderte. Ein schönes Beispiel ist ein Bericht über ein Artenschutzprojekt von Verbund und Vet-Med-Uni, mit dem der fast ausgestorbene Sakerfalke wieder angesiedelt werden sollte – und zwar durch Nisthilfen, die auf Hochspannungsmasten installiert werden. Das klang damals irgendwie utopisch. Aber heute brüten dort regelmäßig 30 bis 40 Pärchen und ziehen alljährlich 40 bis 60 Jungfalken auf.

Und manchmal hat das, was man schreibt, auch überraschende Folgen: Ich staunte dieser Tage nicht schlecht, als ich in der neu eröffneten Landesgalerie Niederösterreich in Krems in einem Saaltext plötzlich meinen Namen las – und zwar unter einem Zitat aus dem Forschungsteil der „Presse am Sonntag“: „Die schönen, lieblichen und archaischen Landschaften, nach denen wir uns sehnen, sind keine unverfälschte Natur, sondern Kulturlandschaften.“ Dass meine Wissenschaftsprosa einst in einer Kunstausstellung landen würde – das war nun wirklich nicht zu erwarten.



Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Chefredakteur des „Universum Magazins“.

