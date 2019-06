Erbe der Habsburger

Es dürfte sich um den einzigen Erlagschein handeln, der jemals in einer Ausstellungsvitrine gelandet ist. Er hat es auch in sich, denn in dem Zettelchen steckt Weltgeschichte: Es enthält eine Forderung über 23.814 Kronen und 14 Heller – und wurde trotz mehrmaliger Mahnung niemals eingezahlt. Ausgestellt wurde der Erlagschein von der österr. Bahnverwaltung für eine Lokomotive, drei Personen- und zwei Güterwaggons für die Fahrt des Ex-Kaisers Karl I. am 23./24. März 1919 ins Schweizer Exil. Zu sehen ist das Dokument noch bis kommenden Sonntag in der Ausstellung „Bruch und Kontinuität. Das Schicksal des habsburgischen Erbes nach 1918“ im Hofmobiliendepot (1070, Andreasgasse 7).

An dem Erlagschein lässt sich das Chaos nach dem Ende der Monarchie schön ablesen So wusste die Bahnverwaltung lang nicht, wem sie die Kosten für den Hofzug verrechnen solle. Sie wartete bis 1921, als sich die Lage zu klären begann, und richtete die Zahlungsaufforderung an das Obersthofmeisteramt – das aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr existierte. Den Hof gab es damals noch (bis November 1921), wenngleich ohne Kaiser, sondern verwaltet von der Republik.

Für die Passiva interessierte sich die Republik freilich überhaupt nicht, ganz im Gegensatz zu den Aktiva: Unmittelbar nach dem Thronverzicht Karls setzte ein Run auf die Güter der Habsburger ein. Das Problem dabei: Das Vermögen war auf verschiedenste Institutionen aufgesplittert. Über manche Besitztümer konnte der Kaiser privat verfügen, über manche in seiner Eigenschaft als Staatsoberhaupt; manche Vermögenswerte waren für die Familienmitglieder gebunden usw. Umgehend forderten auch die Nachfolgestaaten der Monarchie ihren Anteil an der Erbmasse. Italien beispielsweise requirierte 66 kostbare Gemälde, die Tschechoslowakei verstaatlichte den gesamten Familienbesitz.

Das Auseinanderklauben des habsburgischen Erbes dauert im Grunde bis in die Gegenwart an – erst 2017 wurde z. B. ein Streit um das Eigentum an der Festung Hohensalzburg geklärt (der Bund schenkte sie schließlich dem Land Salzburg). Wie lang das Erbe einer Epoche, die nun tatsächlich schon mehr als ein Jahrhundert zu Ende ist, fortwirkt, konnte man erst vergangenen Donnerstag in der Wiener Innenstadt erleben, als bei der Fronleichnamsprozession (die unter den Habsburgern eine zentrale Feierlichkeit war) wieder einmal viele bunte Gewänder aus der großen Zeit des politischen Katholizismus ausgeführt wurden.

Der Autor leitete das Forschungsressort der „Presse“ und ist Chefredakteur des „Universum Magazins“.

meinung@diepresse.com

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2019)