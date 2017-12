Wie bilden sich die vielen Formen von Schneekristallen?

Für Schnee braucht es erstens kalte Temperaturen, zweitens hohe Luftfeuchtigkeit und drittens sogenannte Kristallisationskeime, etwa in der Luft schwebende Staubteilchen, an denen er wachsen kann. So fasst Bernhard Hynek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) die wichtigsten „Zutaten“ von Schnee zusammen. Ohne Kristallisationskeime bräuchten die Wassermoleküle nämlich Temperaturen von minus 40 Grad Celsius und kälter oder fünffach mit Feuchtigkeit übersättigte Luft, um zu Kristallen zu werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.12.2017)