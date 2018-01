Warum interessiert uns, wenn andere streiten?

Der Konflikt bringt die Quote. Das sei auch in der Reality-Show „Ich bin ein Star. Holt mich hier raus“ so, sagt Sarah Kohler von der Universität Klagenfurt. Dabei rittern zwölf B- und C-Promis, 24 Stunden von Fernsehkameras begleitet, um den Verbleib im Dschungelcamp. Brechen sie die teilweise ekelerregenden Prüfungen ab, gibt es weniger Essen für alle – und damit oft Streit. RTL zeigt das 2004 nach britischem Vorbild realisierte Format ab heute, Samstag, zum zwölften Mal. Und auch diesmal werden wieder mehrere Millionen Menschen zusehen, wie die Fetzen fliegen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2018)