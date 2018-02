Wie erdbebengefährdet ist Österreich?

Wer einmal erlebt hat, wie die Erde bebt, vergisst es so schnell nicht mehr. Bei Geophysiker Wolfgang Lenhardt sollte das Beben von 12. April 1972 mit Epizentrum in Seebenstein sogar die Berufslaufbahn prägen: „Ich habe im dritten Stockwerk gewohnt, und das ganze Gebäude hat geschwankt, es war wirklich erschreckend.“ Er beschloss, „etwas zu studieren, was sich damit befasst“. Heute leitet er die zuständige Abteilung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und dokumentiert mit seinem Team rund 10.000 Beben pro Jahr.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2018)