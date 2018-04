Warum sieht jeder Baum anders aus?

Charles Darwin bezeichnete es einst als „survival of the fittest“. „Die Form eines Baums ist ein Spiegelbild des Erhaltungstriebs einer Art“, sagt Thomas Geburek vom Bundesforschungszentrum für Wald (BFW). Jede Baumart wolle überleben und ihre Gene in die nächste Generation transportieren. Sie suche daher ständig nach besseren Wegen, damit das gelingt, und bilde ganz unterschiedliche Lösungen heraus: „So entstehen die wundervollen, vielfältigen Formen in der Natur.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.04.2018)