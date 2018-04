Was passiert bei einem „Aha“-Erlebnis im Gehirn?

Just als er ein Bad nahm, soll dem griechischen Mathematiker Archimedes einst die zündende Idee gekommen sein. Er grübelte, wie sich der Goldgehalt einer den Göttern geweihten Krone prüfen ließ, ohne sie zu beschädigen – König Hieron II. von Syrakus wollte sich versichern, dass der Goldschmied nicht billigeres Material beigemengt hatte. Archimedes tauchte die Krone und einen gleich schweren Goldbarren in Wasser und deckte so den Schwindel auf. Die Krone verdrängte mehr Flüssigkeit, war also nicht ganz aus Gold gefertigt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.04.2018)