Warum ist Staub immer grau?

Wo auch immer man ihn findet, unter dem Bett, hinter der Tür oder als Knäuel über den Boden fliegend, Staub scheint immer dieselbe Farbe zu haben. „In Österreich ist Staub meist grau“, sagt auch Physiker Helmuth Horvath von der Uni Wien. Wie er aussieht, hängt aber davon ab, wo man sich in der Welt befindet und vor allem, welche Mineralien es dort gibt. Erst kürzlich wehten starke Winde Sahara-Staub aus dem Norden Afrikas bis nach Wien. „Die Autos waren von einer gelben Schicht bedeckt“, so Horvath. Er berichtet auch von den roten Felsen im US-Bundesstaat Arizona, in deren Umgebung der Staub rot sei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2018)