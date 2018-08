Was passiert in großer Höhe mit dem Körper?

Wer in der Berghütte auf 3000 Metern die Treppe nimmt, dem geht schneller die Luft aus als bei derselben Treppenzahl im Tal. „In dieser Höhe ist die Sauerstoffzufuhr über die Luft bereits etwas reduziert. Das reicht aus, dass der Körper etwas weniger Sauerstoff in die Lunge aufnimmt und in die Organe transportiert“, erklärt der Sport- und Alpinmediziner Wolfgang Schobersberger. Dass die Luft dünner wird, bedeutet aber nicht, dass sich die Luftzusammensetzung ändert – das sei ein verbreiteter Irrtum: „Normal sind 20,9 Prozent Sauerstoff in der Luft. Der Anteil bleibt in der Höhe gleich. Aber der Gesamtdruck ändert sich und damit auch der Sauerstoffdruck.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.08.2018)