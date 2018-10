Woher weiß ein Vogel, wie er ein Nest baut?

Sie thronen auf Bäumen und Sträuchern, kleben an Hauswänden, zieren manchen Schornstein oder schwimmen mitunter sogar im Wasser: Ein Vogelnest schützt zunächst die Eier, später den Jungvogel. Doch woher wisse dieser, einmal paarungsbereit, wie man es baue – schließlich habe er seine Eltern nicht dabei beobachten können, fragt ein Leser. Liegt dieses Verhalten also in seinen Genen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.10.2018)