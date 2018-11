Woher kommen eigentlich die Fruchtfliegen?

Selbst wenn sie so klingende Namen wie Drosophila melanogaster oder Drosophila simulans tragen, Fruchtfliegen will man sich nicht unbedingt als Haustiere halten. Ursprünglich waren diese in Afrika beheimatet, haben sich aber – wie auch der Mensch – weltweit verbreitet. Heute sind sie Kosmopoliten. Man findet Fruchtfliegen hauptsächlich auf altem oder verfaultem Obst oder Gemüse, das sie für die Eiablage nutzen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.11.2018)