Wie wird Fleischersatz hergestellt?

Viele Anthropologen meinen, dass erst der Verzehr von Fleisch dazu beigetragen habe, dass der Mensch sein großes Gehirn entwickeln konnte. Fleisch spielte also in der Evolutionsgeschichte der Menschheit aufgrund seines hohen Eiweißanteils eine bedeutende Rolle. Allerdings war damals das Verhältnis der Anzahl der Menschen und jener von jagdbaren Tieren – oder in späterer Zeit der Herdentiere – ein völlig anderes als heute.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.01.2019)