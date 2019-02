Wie lang ist ein abgestelltes Glas Leitungswasser haltbar?

Manchmal kann Alkohol gesünder sein als Wasser – und zwar dann, wenn man keine Möglichkeit hat, Wasser zu kühlen, wie etwa in vorindustrieller Zeit bei der Schifffahrt. Wasser wurde in Holzfässern mitgeführt, und je wärmer es war, desto schneller wurde das Wasser schlecht und untrinkbar. Als einzige Lösung boten sich Alkohol oder mit Rum oder Wein versetztes Wasser an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.02.2019)