Der Volksmund – und nicht zuletzt Shakespeare – haben nicht so unrecht, wenn sie behaupten, dass Liebe blind macht. Das gilt in zweierlei Hinsicht: einerseits was die möglichen schlechten Eigenschaften des Partners betrifft. Andererseits sind Frischverliebte sprichwörtlich blind gegenüber anderen attraktiven Menschen. Beides konnte mit Studien nachgewiesen werden. Fazit: Verliebte sehen offenbar alles durch eine rosarote Brille.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.03.2019)