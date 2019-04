Wie abhängig sind wir von GPS und ähnlichen Systemen?

In vielen Alltagssituationen nutzt man Satellitentechnik, meist ohne es zu merken. Wer denkt beim Geldabheben oder Lichteinschalten schon an Signale aus dem All? Doch um ein Stromnetz zu betreiben oder eine Finanztransaktion durchzuführen, sind die „globalen Navigationssatellitensysteme“ (GNSS) wie das amerikanische GPS, das russische Glonass oder das europäische Galileo von großer Bedeutung.



Denn die Satelliten erlauben nicht nur eine auf etwa zehn Meter genaue Bestimmung der eigenen Position, sie senden dank der Atomuhren an Bord auch hochpräzise Zeitangaben an die Erde. Und genau die sind für moderne Infrastrukturen, die auf exakter Synchronisation basieren, essenziell, sagt der Psychologe Jürgen Pretsch vom Institut für Soziologie der Uni Graz: „Die Stromnetze sind beispielsweise hochkomplex miteinander verschaltet, die Betreiber müssen europaweit abgleichen, wie viel verbraucht und produziert wird. Wenn die Werte nicht zusammenpassen, bricht so ein System schnell zusammen.“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.04.2019)