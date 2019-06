Unter der sogenannten Selffulfilling Prophecy versteht man eine Vorhersage, die über direkte oder indirekte Mechanismen ihre eigene Erfüllung bewirkt. Ein ganz wesentlicher Faktor ist, dass diejenigen, die an die Vorhersage glauben, sich so verhalten, dass sie sich erfüllt. Es kommt also zu einer positiven Rückkopplung zwischen Erwartung und Verhalten. Und es besteht kein Zweifel: Es gibt sie wirklich.

