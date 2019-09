Was steckt im Dampf einer Nebelmaschine?

Was atmen wir ein, wenn uns der Dampf einer Nebelmaschine umgibt? „Normaler Theaternebel ist einfach Trockeneis: also Kohlendioxid, CO 2 , das unter hohem Druck steht und ausgelassen wird“, erklärt Peter Weinberger vom Institut für Angewandte Synthesechemie der TU Wien. Durch die Ausdehnung kühlt das Gas stark ab, und das, was man als Nebel sieht, ist lediglich Luftfeuchtigkeit und völlig ungefährlich: Die Wassermoleküle kondensieren durch das eiskalte CO 2 .

