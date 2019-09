Was macht die Hefe im Teig?

Hefe ist ein etwa sechs bis zwölf Mikrometer langer einzelliger Pilz, der eine Gärung bewirkt. „Sie kommt ubiquitär vor. Heute wird sie industriell erzeugt, d. h. speziell gezüchtet“, erläutert Henry Jäger, stellvertretender Leiter des Instituts für Lebensmitteltechnologie der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien.



Hefepilze und ihre gärende Wirkung haben die Menschen schon sehr früh genutzt. Die Phönizier etwa waren bekannt für ihr Bier, in Ägypten gab es bereits vor mehr als 4000 Jahren rund dreißig verschiedene Brotsorten.



„Früher haben sich die Menschen damit beholfen, einfach ein Stück Teig aufzubewahren und damit den nächsten Germteig herzustellen, etwa wie eine Essigmutter oder wie zum Beispiel bei belgischen Bieren: Hier erfolgte die Fermentation in Räumen, in denen sich bereits sehr viel Hefe angesammelt hat“, erklärt Jäger.

