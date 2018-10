Nobelpreis: Chemie nach dem Rezept des Lebens

Frances H. Arnold, geboren 1956 in Pittsburgh, erhält eine Hälfte des Nobelpreises. (Die andere teilen sich ihre zwei Kollegen.) Sie ist die fünfte Frau, die den Chemienobelpreis erhält. Tochter eines Kernphysikers, protestierte sie gegen den Vietnam-Krieg und zog aus Rebellion gegen ihre Eltern nach Washington, wo sie sich die Highschool durch Kellnern und Taxifahren finanzierte. Sie studierte Luftfahrttechnik und Maschinenbau in Princeton, wurde 1985 in Berkeley promoviert. Sie ist Professorin am Caltech, hält über 30 US-Patente (2011) und beriet zahlreiche Biotechnologie- und Pharmaziefirmen, etwa Merck. 2005 war sie Mitgründerin der Firma Gevo Inc., die Methoden zur Erzeugung von Biobrennstoffen entwickelt.

George P. Smith, geboren 1941 in Norwalk, USA, studierte Biologie am Haverford College, 1970 erlangte er an der Harvard University den Doktortitel in Bakteriologie und Immunologie. Seit 1975 ist er an der University of Missouri in Columbia, Missouri.

Sir Gregory Winter, geboren 1951 in Leicester, Großbritannien, hat am Trinity College der University of Cambridge studiert, der er auch treu geblieben ist, seit 2012 ist er Master von Trinity. Er gründete die Firmen Cambridge Antibody Technology (2006 an Astrazeneca verkauft), Domantis (2006 an GlaxoSmithKline verkauft) und 2009 Bicycle Therapeutics. 2004 wurde er

geadelt.