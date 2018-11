Elf Regeln für eine gelungene Literaturkritik

Im Allgemeinen betrachte ich es als Regel, mich als Schriftstellerin nicht öffentlich zu den Kritiken zu äußern, die ich bekomme. Ebenso habe ich, solange ich selbst Bücher rezensierte, es als sinnvoll angesehen, möglichst keine Bücher von österreichischen Kolleginnen und Kollegen meines Alters zu besprechen. Ich dachte, dies berge, da man doch nah aneinander ist und vielleicht sogar miteinander bekannt, zu viele Gefahren; und es schien mir schlicht unseriös. Schließlich habe ich ganz aufgehört, Bücher zu besprechen – die Doppelrolle der beurteilenden Beurteilten war zu belastend. Zu dieser Entscheidung gratuliere ich mir hiermit ausdrücklich!

Wenn man die Frage, welchen Stellenwert Literaturkritik hier und heute hat, und in welcher Form sie überhaupt noch existiert, sehr allgemein beantwortet, besteht die Gefahr, dass man das Problem zwar andauernd umschifft, aber nie berührt. Und wird nicht sehr viel über diese Sache diskutiert? Aus diesem Grund mache ich eine Ausnahme von meiner Regel und stelle mich selbst als (keineswegs exklusives) Fallbeispiel dafür zur Verfügung, wie sich die Rede über Literatur ad absurdum führen kann. Das ist nicht einfach, der Versuch aber lohnt sich.

Lese ich nämlich jene Kritiken, die so etwas wie einen sehr artifiziell klingenden Verriss darstellen, lautet die unterm Strich stehen bleibende Aussage etwa so: Was ich schreibe, mag ganz schön geschrieben sein, nur das, wovon ich schreibe, gibt es leider nicht. Es gibt kein Ich, das beständig nach einem Du ruft und von diesem beständig nicht gehört wird. Es gibt kein „Institut für Gedankenkunde und Verstehen“, in dem Menschen einander belügen und benützen und Beziehungen unter streng strategischen Gesichtspunkten knüpfen. Angst davor, auf der Strecke zu bleiben, gibt es auch nicht, und Trauer darüber, dass Freundschaften daran erkranken, dass sie schäbigen Zwecken unterworfen werden, ebenso nicht. Darüber hinaus gibt es keine Papiersessel, die fliegen, und keine Menschen, die ebenjene als fremden Gast durch eine stille Gasse tragen, um sie zu Hause an ihren Tisch zu stellen. Alles pure Fantasie!

Wer auch, wenn nicht die kritische Instanz, die das, was im Leben von Schreibenden vor sich geht, mit freiem Auge überblickt, sollte in der Lage sein, das zu beurteilen? Man wird aber einer Autorin wenigstens zugestehen, angesichts solch anmaßenden Wissens eine Nacht lang schlecht zu schlafen. Als mir das einmal widerfuhr, habe ich beschlossen, für ein paar Momente zu sterben, um im Jenseits große Schriftsteller um Rat zu bitten. Zuerst habe ich Nikolaj Gogol getroffen und ihn höflich gefragt, wie das jetzt war mit der Nase, die der Barbier Ivan in seinem Morgengebäck findet? Hat er, Gogol, die wirklich durch die Zensur gebracht? Und wem hat sie wirklich gehört? Und war diese Handlung eher Science-Fiction, eher fantastisch oder total realfiktiv? Ich stelle mir vor, Gogol empfiehlt mir zur Antwort nichts anderes als ein Bad im Grenzfluss zur Unterwelt.

Gut, bald! Denn jetzt, da ich schon da bin, klopfe ich gleich bei Herman Melville an, um ihn zu fragen, wie das mit dem Schreiber Bartleby war: Ob der wirklich die Kanzlei seines Arbeitgebers nicht mehr verlassen wollte? Ob der wirklich im Gefängnis gestorben ist? Ich habe nämlich mein Herz an ihn verloren, und die einfühlsame Seite meiner Kritiker lässt mir ausrichten, das sei nicht gesund. War das, Herr Melville, auch zu Ihrer Zeit schon so, dass Kritiker so gut gemeinten Rat in ihre Texte hineinarbeiten?

Was mich betrifft, ist mir empfohlen worden, meine Ichs von der Schaukel zu holen und endlich aus der Leere, in der sie kreisen, ins wirkliche Leben springen zu lassen. Wahrhaft ein philosophischer Appell! Wenn ich aber manchmal da und dort zugleich bin? Ich vermute, Melville wird mir antworten, manche Dinge ändern sich nie, und da es sich nicht lohnt, darüber zu verzweifeln, solle ich lieber ein paar Grüße aus dem Jenseits bestellen und nicht aufhören, auf irgendwas zu hoffen: darauf, dass es immer ein lesendes Publikum gibt, das mehr Vorstellungsvermögen hat als jene, die sich selbst größer machen, indem sie andere klein machen? Dass es immer Lehrende gibt, die Studierenden vermitteln, dass Lesen etwas anderes ist, als einen Text in eine Schublade zu schieben, auf deren Etikett einer schöner Begriff prangt? Dass es immer Kritiker gibt, deren Bemühen, einem Text zuzuhören, verlässlich bleibt, auch unter schwierigen Bedingungen?

Wenn nämlich all das einmal verloren geht, werden tatsächlich nur noch jene Texte gedruckt und in Zeitungen besprochen werden, die so unmissverständlich sind, dass es keinerlei Konzentration und Aufmerksamkeit braucht, sie zu referieren: Bevor man sie gelesen hat, nein, bevor sie erschienen sind, hat man sie schon verstanden. Ob sich dann jemand daran erinnern wird, wie laut immer alle nach der Mehrdeutigkeit gerufen haben?

Aber noch ist es nicht so weit, und bis dahin könnte man der Einfachheit halber auf ein paar Regeln setzen, die zwar das Problem der Literaturkritik nicht philosophisch erörtern, dafür aber auf sehr praktische Weise zur Klärung beitragen. Zum Beispiel:

Regel eins. Kritiker und Autoren haben Respekt vor dem andern und wahren deshalb befruchtenden Abstand zueinander.

Regel zwei. Autoren unterlassen es, Autoren zu besprechen – zumal dann, wenn sie einander persönlich kennen und weder Werk noch Person mögen.

Regel drei. Kritiker schulen sich in Selbstbeobachtung: Sobald sich Genuss an der Vernichtung einschleicht, ist das Abfassen der Kritik zugunsten einer erfreulichen Tätigkeit zu unterbrechen.

Regel vier. Kritiker schreiben in klarer, nicht vernichtender Sprache, dass ihnen ein Buch zwar gefällt, sie es aber nicht verstehen; dasselbe umgekehrt.

Regel fünf. Kritiker orientieren sich an dem, was in einem Text steht, nicht an dem, was in ihm nicht steht (Rat von Grillparzer).

Regel sechs. Die Arbeit von Kritikern, die ein Buch von der ersten bis zur letzten Seite lesen, muss anständig bezahlt werden.

Regel sieben. Autoren weinen und schimpfen sich bei Freunden ausgiebig aus, wenn sie schlechte Kritiken bekommen.

Regel acht. Freunde trösten sie.

Regel neun. Autoren machen drei Luftsprünge, wenn ihr Buch einem andern gefällt.

Regel zehn. Freunde freuen sich mit.

Regel elf (die schwerste). Autoren gehen, wenn sie üble Kritiken bekommen, nicht davon aus, dass diese Kritik zu ihrem Schaden geschrieben wurde. Sie nehmen sich ein Beispiel an Hans im Glück. Oder an einem unvergesslichen Satz, den ich vor neun Jahren von einer Kritikerin zu hören bekam, die sehr viel mehr verstanden hat, als ihr selber bewusst war. Wer meinen Text liest, meinte sie, muss sich in ein Trüffelschwein verwandeln, das der Bedeutung hinterherschnüffelt. Ein brillanter Vergleich! Es gibt ja für eine leidenschaftliche Leserin wirklich kaum Schöneres, als den ungeheuren Kostbarkeiten vielschichtiger Literatur nachzuspüren. ■