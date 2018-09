Überraschung für den König

Am Abend sollte das große Fest hier in dem prächtigen Saale vor sich gehen, welche die Königin, die Gemalin Heinrich's III., zu Ehren der Vermälung des Herzogs von Joyeuse mit ihrer Schwester Margarethe von Baudemont de Lorraine veranstaltete. Gestern waren die Zurüstungen beendigt worden und heute hatte man dem Publicum den Zutritt zum Saal bis zum Beginn der Festlichkeit gestattet, um ihm wenigstens einen kleinen Abglanz von den Herrlichkeiten zu schenken, die es doch schließlich in Form von außerordentlichen Steuern selbst bezahlen mußte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.09.2018)