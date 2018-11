Arbeiter-Sonntagsvergnügen

Redensarten, wie sie in der Montags-Volksversammlunge [sic] gegen die Bourgeoisie, gegen das Wehrgesetz und gegen alle bestehenden Staatsgewalten zum Besten gegeben wurden, sind entsetzlich, wenn sie von bluttriefenden Pikenmännern und phrygischen Mützen debitirt werden, und die Guillotine zur Realisierung derselben in permanenter Bewegung ist. Wo täglich zu vierzig bis achtzig Köpfe fallen, um die Doctrin Marat's zu verwirklichen, daß Alles, was an Bildung oder Vermögen, an Geist oder Arbeitskraft über die Massen hervorragt, nivellirt werden muß; wo ein Saint Just in vollem Grufte predigen kann, daß die Republik zu ihrer Purificirung einen Aderlaß von einigen Tausend Menschen bedarf, da ergreift uns starres Entsetzen.