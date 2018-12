Türkische Charakterzüge

Und nun sagt man oft, daß die Individualität eines Volkes gleich ist der eines Menschen. Und wenn dies wahr ist, heißt dann nicht den Charakter eines Volkes darstellen, die Geschichte dieses Volkes schreiben? Der Charakter, wenn er so der Inhalt und somit auch das Resultat eines Lebens ist, muß er nicht dann erst am vollendetsten sein, wenn das Leben selbst ausgelebt? Nur der Tod schließt die Entwicklung ab, und nur die feste Abgeschlossenheit der Entwicklung ist in Wahrheit der Charakter, gleichgiltig ob eines Volkes oder eines einzelnen Menschen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.12.2018)