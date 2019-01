Dragoner-Kaserne Wels: Zu neuer Form in alten Mauern

Die Welser Dragoner-Kaserne, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts errichtet, umfasst drei Höfe und misst 337 mal 123 Meter. Es ist also nicht übertrieben, von einem Stadtteil zu sprechen, an dessen Revitalisierung das Welser Architekturbüro Luger & Maul seit nun bald 16 Jahren arbeitet. Seit 2008 befindet sich die ehemalige Kaserne im Eigentum der WAG Wohnungsanlagen GmbH. Die WAG hat im Lauf der Jahre den als Denkmal geschützten Bestand mit Wohnungen, Einrichtungen für betreutes Wohnen, einem Kindergarten, einer Mutter-Kind-Beratung, Gewerbebetrieben und Büros belebt. Im Vorjahr stellten Luger & Maul auf dem Areal des außerhalb der Kaserne gelegenen ehemaligen Pferdehospizes eine zum Teil sechsgeschoßige Wohnanlage als konstruktiven Holzbau fertig.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.12.2018)