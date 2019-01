Wiens Dachlandschaft: Die fünfte Fassade

Als in den 1980er-Jahren vermehrt unter dem Titel der „Sanften Stadterneuerung“ die Idee artikuliert wurde, verstärkt das Potenzial von Wiener Dachböden zur Wohnraumschaffung zu nutzen, wurde in Wien erstmals für breitere Kreise denkbar, was zuvor noch exotisch gewesen war: sich dort, wo zuvor höchstens die Wäsche getrocknet hatte, ein Refugium in luftiger Höhe zu schaffen. Indes, so einfach war dies damals nicht. Erst die Stadtgestaltungsnovelle von 1996 erleichterte die Errichtung von Wohnraum in den Gründerzeitdächern. Von da an ging es Schlag auf Schlag, und es entstanden auch einige Kleinode, die dank ausgeklügelter Möblierungselemente zu wahren Raumwundern wurden. Etliche der damaligen jungen Architekturbüros verdienten mit spannenden Raumerweiterungen erste Meriten in der Dachzone, und so manchem Unternehmer gelang der Einstieg in die Bauwirtschaft. Mit der Zeit und steigenden Preisen wurden die Ausbauten größer, luxuriöser und exzentrischer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)